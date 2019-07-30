سجن وتعويض مالي.. فضيحة جنسية جديدة تهز جهاز الشرطة الإسرائيلي.. تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل فضيحة جنسية جديدة داخل شرطة الاحتلال الإسرائيلية.





وقال موقع "والاه"، إن النائب السابق لمدير عام الشرطة الإسرائيلية اللواء نيسيم مور سيدفع 350 ألف شيكل تعويضًا للمشتكي ضده في قضية تحرش.





وأكد موقع "والاه"، أنه تم سجن نائب قائد شرطة إسرائيل بتهمة التحرش الجنسي منذ عام 2017 وحكمت محكمة اسرائيلية وقتها على نائب قائد الشرطة سابقًا اللواء نيسيم مور بالحبس 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين إضافة إلى 400 ساعة عمل لصالح الجمهور.





واعترف اللواء مور، خلال التحقيق معه، بأنه تحرش جنسيًا خلال خدمته بضابطة شرطة وشرطيتين، وحكم عليه أيضًا بتعويض كل ضحية.