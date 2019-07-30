البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب.



وخسر رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه؛ لينهى التعاملات عند مستوى 9 .716 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 6 .2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية (إيجى إكس 30) بنسبة 43 .0 % ليبلغ مستوى 63 .13364 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بنسبة 26 .0% ليبلغ مستوى 19 .523 نقطة، شملت التراجعات مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 29 .0% من قيمته ليبلغ مستوى 72ر1352 نقطة.



وتراجعت أسعار أسهم 104 شركات فى ختام التعاملات، فيما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وحافظت 38 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.