الأحد.. انتهاء المقابلات الشخصية لمسابقة قيادات المحليات

قال مصدر خاص بوزارة التنمية المحلية، إن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات رقم 2 لسنة 2019، تنتهي الأحد المقبل، مشيرا إلى أن إعلان نتائج المسابقة سيكون عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من 700 متقدم أجروا المقابلة الشخصية، وجار استكمال مقابلات 1114 متقدما، موضحا أنه تقدم لدرجة المدير العام ٧١٦ وتقدم للدرجة العالية ٢٩٧، و101 للدرجة الممتازة للفوز بـ 65 درجة وظيفية بالمحافظات.



وكشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم الاستفسارات والتساؤلات التي طرحتها لجنة اختيار قيادات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، في المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية، ومنها كيفية حل مشكلة القمامة والحد من مخلفات البناء والتعدي على أراضي الدول، وبعض الأفكار المبتكرة للتميز في الإدارة المحلية وحسن أداء الخدمات للمواطن لشعوره بالرضا.



وكيفية تطوير منظومة النظافة في بعض المحافظات وتفعيل المشاركة المجتمعية في ذلك الملف، بالإضافة إلى أهم المقترحات لحل مشكلة الاستثمار في المحافظات وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي المال العام، وأهم المقترحات لتوفير العمالة في الجهاز الإداري للمحافظات في الإدارات التي تعاني من عجز واستغلال العمالة الإضافية في الإدارات الأخرى.



وتلقت اللجنة عددا من المقترحات من المتقدمين والتي سيتم النظر فيها ودراستها.

