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رياضة

الجزائر تشارك بـ11 لاعبا في البطولة الأفريقية لألعاب القوى بالمغرب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:36 م
البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية لألعاب القوى
أ ش أ
تشارك الجزائر بـ11 عداء وعداءة في بطولة ألعاب القوى للألعاب الأفريقية التي تقام في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل بالمغرب.

وذكر بيان للاتحاد الجزائري لألعاب القوى أن العداءين الذين تم اختيارهم حققوا الحد الأدنى المطلوب المحدد من قبل الجهاز الفني والذين يستجيبون كذلك لتطلعات والأهداف المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة التي حددت شرط القدرة على تحقيق ميدالية من أجل المشاركة.

وأضاف البيان أن التشكيل يضم رياضيين متأهلين لبطولة العالم-2019 بالدوحة، وستعد بطولة الألعاب الأفريقية بالنسبة لهم فرصة مهمة للاستعداد قبل خوض غمار بطولة العالم.

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