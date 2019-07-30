ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العالم بصدد التعرض لتسونامي من إصابات بمرض السرطان.. تفاصيل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:23 م
خلايا سرطانية
خلايا سرطانية
آية جمعة
من المحتمل أن يواجه العالم - الدول النامية والناشئة على وجه الخصوص - من تزايد الأمراض السرطانية بشكل جارف مستقبلا، وفقا لتوقعات باحثون من ألمانيا.

وذكر ميشائيل باومان، رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان، أمس الاثنين في مدينة دريسدن الألمانية: أنه ليس من المبالغ فيه القول إننا بصدد التعرض لتسونامي (موجات جارفة)، من إصابات بالسرطان، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف أنه يتوقع أن تتزايد الإصابات السرطانية الجديدة في ألمانيا أيضا، من نحو 500 ألف سنويا في الوقت الحالي إلى نحو 600 ألف إصابة جديدة عام 2030.

ويرى باومان أن هذا الانتشار المتوقع لهذا المرض الخبيث يرجع إلى عوامل في أسلوب الحياة مثل التدخين والسمنة، وليس بسبب التطور السكاني وحده.

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في حادث رمي أم وطفلها أمام قطار بمدينة فرانكفورت الألمانية

لماذا غابت نرمين الفقي عن عزاء فاروق الفيشاوي ؟

الملك ما ينضربش على قفاه.. سر علقة موت لـ فريد شوقي حطمت دار سينما

الطريشة تقتل الإنسان خلال دقائق.. الكلاب تحمي منها.. وارتفاع درجات الحرارة أهم أسباب ظهورها.. تعرف على التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 والقنوات الناقلة

شهادة وفاتها تؤكد عذريتها.. فريق من نيابة بنها يحقق مع قاتل عروس المنوفية ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية