العالم بصدد التعرض لتسونامي من إصابات بمرض السرطان.. تفاصيل

من المحتمل أن يواجه العالم - الدول النامية والناشئة على وجه الخصوص - من تزايد الأمراض السرطانية بشكل جارف مستقبلا، وفقا لتوقعات باحثون من ألمانيا.





وذكر ميشائيل باومان، رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان، أمس الاثنين في مدينة دريسدن الألمانية: أنه ليس من المبالغ فيه القول إننا بصدد التعرض لتسونامي (موجات جارفة)، من إصابات بالسرطان، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.





وأضاف أنه يتوقع أن تتزايد الإصابات السرطانية الجديدة في ألمانيا أيضا، من نحو 500 ألف سنويا في الوقت الحالي إلى نحو 600 ألف إصابة جديدة عام 2030.



