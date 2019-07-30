واشنطن تطلب من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الانضمام إلى مهمة ضمان أمن مضيق هرمز

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا - هذا الشهر - عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.





صرحت السفارة الأمريكية في برلين اليوم /الثلاثاء/ بأنها طلبت رسميا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الانضمام إلى مهمة ضمان أمن مضيق (هرمز).وأكدت السفارة الأمريكية - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الطلب يشمل مواجهة التهديدات الإيرانية.وكانت واشنطن قد دعت لتأسيسي تحالف دولي لحماية مضيق هرمز.