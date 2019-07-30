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غدا.. منظمة المرأة العربية تشارك في المائدة المستديرة حول الكوتة النسائية بلبنان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:48 م
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
أمل مجدي
تُشارك منظمة المرأة العربية في المائدة المستديرة "الكوتة النسائية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية"، وذلك في إطار مشروع "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان".

وتنظم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، الدائرة المستديرة، غدا الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني المعنية ببرامج المساواة بين الجنسين، ودعم مصالح المرأة في الحكومة، ومشاركة المرأة السياسية بما في ذلك بناء الدوائر الانتخابية، والتواصل بين المواطنين والحكومة.

ويقوم المشروع على تزويد هذه المنظمات ودعمها بالأدوات اللازمة لتحديد القوانين والممارسات التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة، وإنشاء آليات التواصل بين المواطنين والحكومة من خلال تطوير بطاقات تقييم مجتمعية.

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