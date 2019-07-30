العمر عدى ولا لمحته.. أنا شيكابالا وهذه قصتي الحزينة مع الساحرة المستديرة

كم هي سعيدة تللك اللحظات التي تلامس فيها الكرة لأقدام محمود عبد الرازق شيكابالا، بالنسبة للزمالكاوية عشاق الأباتشي؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم على موعد مع المتعة والإثارة بسبب مرواغات شيكا الرائعة وتسدياته الرائعة، وصناعته الخيالية للأهداف.





لاشك أن شيكابالا يملك موهبة فريدة من نوعها، كانت كفيلة بأن تجعله يحترف في أعرق الفرق الأوروبية، لكن تعامله بعدم احترافية في بعض المواقف أفقده الكثير من بريقه، وجعله لا يحظى بالمكانة التي يستحتقها.





شيكا هو عاشقا ومشجع درجة ثالثة للأبيض قبل أن يكون لاعبا، قاد الزمالك في أسوأ فتراته على مر تاريخه وهي حقبة الظلام من 2005 حتى 2014، حيث كان الأبيض يمر بحالة من التخبط الإداري إضافة إلى الأزمات المالية، وضم لاعبيين دون المستوى.





قدم شيكابالا الكثير للزمالك في فترة تواجده بفضل مهاراته الكبيرة وسحره الخاص الذي أبهر جماهير الأبيض وكان مصدر السعادة الوحيد لجماهير الزمالك، وسط لاعبين ذات مستوى هزيل، تسببوا في ابتعاد الأبيض عن المنافسة على الألقاب لقترة طويلة.





تجاوز شيكبالا الثلاثين ولم يعد بمقدوره أن يقدم للزمالك مثلما كان يقدمه سابقا، بسبب تتراجع لياقته البدنية، وابتعاده عن الكرة لفترة طويلة، لتقرب مسيرة الفهد الأسمر من الانتهاء دون أن يحقق إنجازا كبيرا.



