نشرة الفن.. محمود العسيلي يحتفل بخطوبته على خبيرة تجميل.. هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان.. خناقة ابن أنغام وزوجها

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





محمود العسيلي يحتفل بخطوبته على خبيرة تجميل في الساحل الشمالي.. صور





نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور، احتفالا بخطوبتها على الفنان محمود العسيلي في مراسي بالساحل الشمالي.





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شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن.. والجمهور: العسل بزيادة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة "ردود فعل إيجابية تحدث عندما يكون هناك مكان للاسترخاء".





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مش عارف أرد.. مينا عطا يخضع لعملية جراحية

أكد نجم ستار أكاديمي مينا عطا خضوعه لعملية جراحية في عينه وكتب من خلال صفحته على فيسبوك: "عملية بسيطة فى عينى".

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هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان: منحته تصريح عشان يغنى مش يقلع

أعرب الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الحالي والمرشح على نفس المنصب بالانتخابات التي تجري اليوم عن غضبه من محمد رمضان.





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بوسة لا .. نانسي عجرم ترفض تقبيل أحد معجبيها ..فيديو

رفضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تقبيل أحد معجبيها عندما طلب منها ذلك، في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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بعد تهديده لزوج والدته بـ لفظ خادش.. ابن أنغام يكشف تفاصيل نارية

نشر عمر مجدي عارف الابن الأكبر للفنانة أنغام، صورة له مع والدته عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، كشف من خلالها تفاصيل جديدة عن خلافه مع زوج الأم الرابع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

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سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

فاجأ لاعب كرة البيسبول الامريكي أليكس رودريجرز خطيبته النجمة العالمية جينفير لوبيز بهدية عيد ميلاد استثنائية، بإهدائها سيارة بورش 2019 موديل 911 GTS.

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