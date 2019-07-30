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اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا تستعرض المشروعات التي تم تنفيذها على الساحة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:15 م
السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا
أ ش أ
عقدت اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا ، برئاسة السفير حمدي لوزا ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية.

وشارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي ، والتجارة والصناعة ، والنقل ، والكهرباء والطاقة المتجددة ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والطيران المدني ، والتخطيط ، وهيئة قناة السويس ، والبنك المركزي ، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتناول الاجتماع متابعة وتقييم ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات من جانب الوزارات والجهات المصرية المختلفة في القارة الأفريقية، والمشروعات المطروحة ، والزيارات الميدانية التي تقوم بها عدد من الشركات المصرية للدول الأفريقية ، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والتنسيق المستمر للإعداد للجان المشتركة ، والزيارات المتبادلة مع الدول الأفريقية الأخرى ، وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.

وجرى مناقشة التطورات الإيجابية المرتبطة بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، واستعراض فرص وإمكانيات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي الكهرباء والزراعة، والزيارة التي قام بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنزانيا للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع سد "ستيجلرز جورج" الذى تنفذه شركتا " "السويدي " و"المقاولون العرب".

كما تم - خلالر الاجتماع - استعراض التطورات المتعلقة بمجالات النقل البحري : "المناطق اللوجيستية " و"المعارض الدائمة " و"ضمان الصادرات " خاصة في دول شرق أفريقيا ودول القرن الأفريقي، في ضوء استعراض نتائج مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" وما تم الإعلان عنه من إجراءات لضمان الصادرات.

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