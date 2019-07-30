شاهد.. استعدادات قوات أمن الحج للتيسير على ضيوف الرحمن

قال العميد أحمد بن سعد الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج، إنهم يقومون بتأمين المنافذ بقوات كافية ترافق الحجاج منذ دخولهم للمملكة العربية السعودية مرورًا بالمحافظات، ومن ثم وصولهم إلى مكة المكرمة، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لهم أثناء أداء مناسكهم.





وأضاف العميد أحمد بن سعد الأحمدي، خلال مؤتمر صحفي لقيادة قوات أمن الحج، أن القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بعمل طوق أمني شامل على جميع مداخل العاصمة المقدسة من خلال 7 مواقع فرز وضبط أمني، والتي تعنى بمنع دخول أي حاج إلى مكة بلا وجود تصريح، كما أن هناك مواقع الأمن المؤقتة التي تغطي المواقع الترابية وسفوح الجبال لمنع دخول أي متسللين دون تصاريح.





وأشارت العميد أحمد بن سعد الأحمدي، إلى أن إحكام الطوق الأمني على مكة المكرمة يساعد زملاءهم في الداخل في تنظيم حركة المرور والمشاة وإدارة الحشود.





وأفاد العميد أحمد بن سعد الأحمدي بأن هناك مهمة خاص بنقاط التهدئة التي تعطي الإرشادات للحجاج على الطرق سواق سائقي الحافلة أو السيارات الخاصة، مؤكدًا على اتخاذهم الإجراءات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء المناسك.