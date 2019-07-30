ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. استعدادات قوات أمن الحج للتيسير على ضيوف الرحمن

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:44 م
مساعد قائد قوات أمن
مساعد قائد قوات أمن الحج
ندى فتح الله
قال العميد أحمد بن سعد الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج، إنهم يقومون بتأمين المنافذ بقوات كافية ترافق الحجاج منذ دخولهم للمملكة العربية السعودية مرورًا بالمحافظات، ومن ثم وصولهم إلى مكة المكرمة، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لهم أثناء أداء مناسكهم.

وأضاف العميد أحمد بن سعد الأحمدي، خلال مؤتمر صحفي لقيادة قوات أمن الحج، أن القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بعمل طوق أمني شامل على جميع مداخل العاصمة المقدسة من خلال 7 مواقع فرز وضبط أمني، والتي تعنى بمنع دخول أي حاج إلى مكة بلا وجود تصريح، كما أن هناك مواقع الأمن المؤقتة التي تغطي المواقع الترابية وسفوح الجبال لمنع دخول أي متسللين دون تصاريح.

وأشارت العميد أحمد بن سعد الأحمدي، إلى أن إحكام الطوق الأمني على مكة المكرمة يساعد زملاءهم في الداخل في تنظيم حركة المرور والمشاة وإدارة الحشود.

وأفاد العميد أحمد بن سعد الأحمدي بأن هناك مهمة خاص بنقاط التهدئة التي تعطي الإرشادات للحجاج على الطرق سواق سائقي الحافلة أو السيارات الخاصة، مؤكدًا على اتخاذهم الإجراءات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء المناسك.

ترشيحاتنا

دبحتها خفت تفضحني.. المتهم بقتل عروسه بالمنوفية يخرج عن صمته

هل مات السبسي مسمومًا.. نجل الرئيس التونسي الراحل يكشف أسرارا مثيرة عن وفاته

الملك ما ينضربش على قفاه.. سر علقة موت لـ فريد شوقي حطمت دار سينما

اليوم.. الأهلي يعلن عن صفقة انضمام محمود متولي

شاهد.. أهداف ومهارات نجم الزمالك المنتظر

محمود العسيلي يحتفل بخطوبته على خبيرة تجميل في الساحل الشمالي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية