طلبت الطلاق فوجدوها جثة هامدة.. مقتل زوجة تشارلز برونسون أخطر مجرمي العالم

تم العثور على الممثلة بولا ويليامسون، التي تزوجت من أشهر سجناء بريطانيا وهو تشارلز برونسون، ميتة خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور".



وأكدت شرطة ستافوردشاير وفاة بولا، وعثر على جثتها في منزل في منطقة سنييد جرين في ستوك أون ترينت.



كانت الشابة البالغة من العمر 38 عامًا تقدمت بطلب للطلاق من المجرم سيئ السمعة الذي تزوجته في كنيسة صغيرة في نوفمبر 2017.



وانهارت علاقتهما فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث ظهرت بولا على برنامج "نساء فضفاضات" وانهمرت الدموع منها وهي تناقش مشكلات زواجها.



وتم إلغاء الزواج بعد 16 شهرًا، وبحسب ما ورد تقدم برونسون بطلب الطلاق بعد ظهور صور لباولا وهي مع رجل آخر.



وأمضى برونسون آخر 44 سنة من حياته خلف القضبان بسبب سلسلة من الجرائم، حيث تم إرسال برونسون لأول مرة إلى السجن بتهمة السرقة المسلحة في عام 1974 وظل وراء القضبان إلى أجل غير مسمى بسبب الهجمات العنيفة المتكررة على موظفي السجن.