شاهد.. ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين في احتفال كبير

أدى السلطان عبد الله رعاية الدين علي المصطفى بالله شاه اليمين ملكا لماليزيا، اليوم، الثلاثاء، في احتفال كبير في القصر الوطني بالعاصة كوالالمبور، وهو الملك السادس عشر للبلاد.



واختير السلطان عبد الله ملكا في يناير لتنحى سلفه السلطان محمد فجأة بعد عامين من توليه الملك، وكان أول ملك لماليزيا يتنحى قبل الفترة المحددة لجلوسه على العرش وهي خمس سنوات.



والملك الجديد من عشاق كرة القدم وشغل في السابق منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنصب رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم.



وتوجد في ماليزيا تسع أسر ملكية تتناوب العرش باقتراع في مجلس الحكام. وسلطة الملك الماليزي رمزية بشكل كبير.



