ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين في احتفال كبير

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:57 م
ملك ماليزيا رالجديد
ملك ماليزيا رالجديد يؤدي اليمين في احتفال كبي
رويترز
أدى السلطان عبد الله رعاية الدين علي المصطفى بالله شاه اليمين ملكا لماليزيا، اليوم، الثلاثاء، في احتفال كبير في القصر الوطني بالعاصة كوالالمبور، وهو الملك السادس عشر للبلاد.

واختير السلطان عبد الله ملكا في يناير لتنحى سلفه السلطان محمد فجأة بعد عامين من توليه الملك، وكان أول ملك لماليزيا يتنحى قبل الفترة المحددة لجلوسه على العرش وهي خمس سنوات.

والملك الجديد من عشاق كرة القدم وشغل في السابق منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنصب رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

وتوجد في ماليزيا تسع أسر ملكية تتناوب العرش باقتراع في مجلس الحكام. وسلطة الملك الماليزي رمزية بشكل كبير.

شاهد.. ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين في احتفال كبير
شاهد.. ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين في احتفال كبير
شاهد.. ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين في احتفال كبير

ترشيحاتنا

متولي يجتاز الكشف الطبي والأهلي يحصل علي استغناء لاعب الإسماعيلي

شاهد.. أهداف ومهارات نجم الزمالك المنتظر

هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة ؟.. الإفتاء توضح

الناموس كلمة السر.. دنيا سمير غانم توضح موقفها من مسلسل الكبير أوي

6 معلومات لا تفوتك عن محمود متولي صفقة الأهلي الجديدة

معركة دامية.. عصابة تقطع رأس خصمها وتلعب به الكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية