علي الإدريسي: تطوير صناعة الغزل والنسيج يحتاج مزيدًا من الوقت

قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن وزارة قطاع الاعمال أعلنت خلال فترة سابقة، عن 10 مليارت جنيه لتطوير وإعادة هيكلة للمعدات والمكن الموجودة بمصانع العزل والنسيج، لافتا إلى أنها احد اسباب انخفاض الطاقة الانتاجية لشركات قطاع الأعمال العام.





وأضاف "الادريسى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات الغزل والنسيج التابعة تحتاج إلى خطة واضحة لتطويرها، تتم على فترة، مشيرًا إلى إن المشاكل فى هذا القطاع معقده إلى حدا ما لأنها نتجت عبر سنوات طويلة.





وأكد الإدريسى على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بشركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام بعد عمليات تطوير المعدات، كما يتم معاملة الموظفين بالقطاع الخاص لزيادة الطاقة الأنتاجية المرجوة منها.





وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.



