تنطلق من عسير.. أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات بالسعودية

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 والذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس.



ويشهد الرالي تنافسًا قويًا هذا العام مع 45 متسابقًا في افتتاح البطولة، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي من مصر بفئة T1 كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.



وسيواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والذي يمنح زخما في الجولات القادمة من حيث الإقبال وعدد المشاركين وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.



ويتطلع محمد التويجري بطل رالي عسير 2019 أن يترك بصمة مميزة في الرالي حيث أعلن في العديد من المناسبات أنه سيبذل قصارى جهده للمحافظة على اللقب في حين تأتي الخبرة الطويلة عبر مشاركة إبراهيم المهنا والذي يعد واحدًا من أبرز الأسماء السعودية في عالم الراليات بعدما رفع سقف التحدي عبر مشاركته في فئة T4.



ومن الأسماء الحاضرة وبقوة أيضًا ياسر بن سعيدان بطل العالم لفئة T3 لعام 2013 وبطل العالم لفئة T2 لعام 2017، وأحمد الشقاوي بطل العالم بفئة T2 لعام 2018، كما يشارك فارس المشناء بطل رالي حائل 2017 الذي سطع نجمه في السباقات الصحراوية وخالد الفريحي الذي يواصل تألقه على مستوى المنطقة يرافقه الملاح البريطاني مايكل أورر، وإبراهيم بن سحيمان، وخلف الشمري، وسامي الشمري، وعائض بن جهيم، والمشناء الشمري، ومتعب القنون، ونازل الشمري، وعبدالله الرمال، ومطير الشمري، وأحمد القشعمي، وسعيد الموري الذي رفع سقف التحدي نحو رياضة الراليات، وعبدالله الحمدان وعمر اللاحم ومبارك الزبيدي وعبدالله القحطاني وفرحان المحارب ويحيى الحلوي الذي بات رقما صعبا في منافسات الرالي، وأحمد المالكي وفواز الشمري فيما سيشارك عارف الشمري للمرة الأولى في سباقات الرالي، وجميعهم ينافسون في فئة T1.



ولن تقل منافسات T2 عن نظيرتها حيث يتقدم المتسابقين منيف السلماني، يوسف السويدي، رضا الشمري، وخالد الهمزاني، وطلال البدر وعبدالعزيز اليعيش وصلال الدوسري.



أما فئة T3 فستشهد مشاركة المقدم شاكر التويجري المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض وقائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية للمرة الثانية في الرالي بجانب صالح السيف، خليل التويجري، ماجد التويجري. ويوسف الضيف وصالح عبدالعالي وفهد النعيم.



وأشار الكابتن ياسر بن سعيدان أن تزامن الرالي مع الموسم السياحي في المنطقة، سيشكل إضافة قيمة من حيث الحضور والمتابعة الجماهيرية وسيعزز من السياحة في المنطقة كون رياضة السيارات واحدة من الرياضات الجماهيرية في المملكة.



من جهته شبه الكابتن أحمد الشقاوي بطولة السعودية للراليات الصحراوية بالاختبار الحقيقي لخوض منافسات رالي داكار السعودية، والذي يعد الحدث الأبرز في عالم الراليات على مستوى العالم.



وفي ذات السياق أكد الكابتن يحيى الحلوي أن رياضة السيارات خطت خطوة نوعية مع انطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.



وقال عمر اللاحم: يحمل رالي عسير طابعًا خاصًا من حيث المسارات والتنوع الجغرافي للمنطقة والتي ستكون اختبارا حقيقًا لمهارات السائق والملاح متمنيًا أن يحقق مركزا متقدما في منافسات الرالي.



وينتظر السائقون اختبارًا حقيقًيا من حيث المهارة في القيادة والقدرة على الصمود نظرًا للطبيعة المتنوعة في المنطقة والتي ستضفي المتعة والإثارة على السباق الذي يترقبه الكثيرون بشغف وحماس كونه البوابة نحو لقب أول بطولة سعودية في الراليات الصحراوية.