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بشرط واحد.. 10 ملايين فورنت منحة للمتزوجين في هذه الدولة الأوروبية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:50 م
صدى البلد
محمد علي
تقدم الحكومة الهنجارية للأزواج قرض بقيمة 10 ملايين فورنت (حوالي 30،590 يورو) ، وهو ما لا يتعين عليهم سداده إذا كان لديهم ثلاثة أطفال، وفق ماذكرت شبكة يورونيوز.

وتتوفر الأموال عن طريق مخطط بدأ في بداية شهر يوليو الجاري،و ما هو أكثر من ذلك، يمكن إنفاق القرض على أي شيء يريده الزوجان بدون فوائد.

مثل العديد من الدول الاخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني البلاد من نقص العمالة، حيث يغادر العمال البلاد بحثًا عن رواتب أعلى.

يريد رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه فيدس اليميني تشجيع النمو السكاني عبر الأسر بدلًا من الهجرة الجماعية.

وقال في خطاب له في شهر فبراير: "لا نحتاج إلى مهاجرين، بل أطفال هنجاريين".

في حين أن متوسط ​​معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي هو 1.59 ، تتخلف هنجاريا عنها بـ 1.49 طفل لكل امرأة ، وفقًا ليوروستات .

يشكل القرض جزءًا من خطة عمل لحماية الأسرة، وهي سياسة من سبع نقاط ، والتي تم تخصيص 4.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج الدعم الخاصة بها لتحفيز الأسر وتشجيع الولادة.

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