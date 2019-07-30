الإيطالي مويز كين على أعتاب الانتقال إلى إيفرتون مقابل 30 مليون يورو

أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن مهاجم نادي يوفنتوس، مويز كين، في طريقه للانضمام إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى المكافآت.



وأوضحت الشبكة الإيطالية اليوم الثلاثاء أن كين (19 عاما) سيخضع للكشف الطبي خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن المهاجم الشاب سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 3 ملايين يورو.



ويمتلك الدولي الإيطالي موهبة كبيرة حيث سجل 7 أهداف لفريق السيدة العجوز في 17 مباراة شارك بها الموسم الماضي إلى جانب تسجيله هدفين في ثلاثة لقاءات دولية خاضها منتخب "الأزوري".