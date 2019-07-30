الترويج للتسويق العقاري خارجيا.. مدن الجيل الرابع حاضرة بمدينة برشلونة في إسبانيا.. نواب يطالبون بمخاطبة الأجانب للاستثمار فيه.. ونائب: يحقق نتائج إيجابية

الإدريسي يطالب بمخاطبة الأجانب للاستمرار في عملية التسويق العقارى

عمرو الجوهرى: الترويج لمدن الجيل الرابع مهم ولكن بشروط

سمير البطيخى: الترويج لمدن الجيل الرابع خارجيا سيحقق النتائج المرجوة





قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض والاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر الترويج لمدن الجيل الرابع التي سبق وأن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركة وفد مصري من المستثمرين العقاريين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل.وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية فى السكان، وتحفيز النمو الاقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرى وإتاحة فرص عمل متنوعة لتصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى.قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن الترويج لمدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة الفترة الماضية يحتاج الاستمرارية والمتابعة خارجيا وليس خلال القمم والمؤتمرات فقط، مع التركيز خلال مخاطبة الأجانب على الفئات المستهدفة حسب المدن.وتابع الأدريسى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية فى التسويق العقارى للمدن الجديدة داخل مصر ليست الأسعار وإنما طريقة الترويج، فمازالت الجهات المعنية بالتسويق عاجزه عن الترويج الأمثل عن طريق مخاطبة الفئات المستهدفة حسب القيمة المالية للوحدات المطروحة بالمدن، معقبا: "يجب مراعاة أذواق المستهلكين والإمكانيات على حدة".وعن الركود فى السوق العقارى أوضح الإدريسي، أن دخول القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص فى إنشاء المدن الجديدة ساهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، إضافة إلى توقعات انخفاض الأسعار تجعل المستهلكين يتمهلون فى عمليات الشراء.أشاد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الترويج، مؤكدا أنه أصبح ضرورة لا بد منها.وتابع الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن التسويق العقارى فى بداية الركود بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار العقارات، لافتا وجود العديد من الدول التى تنافس مصر فى هذا المجال وعلى ذلك يجب أن يتم دراسة السوق المحلى والعالمى للترويج لمدن الجيل الرابع بأسعار تنافسية.وأشار الجوهرى إلى ضرورة وجود دراسة من وزارة الإسكان حول النسبة التى تم بيعها من مدن الجيل الرابع سواء للمستهلك المحلى أو المستثمر الأجنبى، لأن بناء العقارات وتركها يمثل ضغطا على العملة الصعبة.وفى سياق متصل أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الترويج لمدن الجيل الرابع خلال مشاركة وفد مصري من المستثمرين العقاريين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيحقق النتائج المرجوة.أوضح البطيخى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بخلاف العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، فإن باقى مدن الجيل الرابع التى أنشأتها الدولة أسعارها تنافسية مع اسعار المدن فى الدول الخارجية، إضافى إلى ذلك تحسن المناخ الاستثماري والإشادات الدولية الخاصة بهذا الشأن.