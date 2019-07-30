أسيوط تكرم أوائل الشهادات المحلية والفنية والصم والمكفوفين

أناب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ في تكريم أوائل الشهادات المحلية والعامة والفنية والصم والمكفوفين وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وأولياء الأمور والطلاب المكرمين.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم ثم فقرة الموسيقى لفريق كورال إدارة أسيوط التعليمية ثم كلمة صلاح فتحي وكيل الوزارة والتي وجه فيها الشكر للطلاب الأوائل ولأولياء الأمور لحرصهم على تميز وتفوق أبنائهم الطلاب، مشيدًا بدور محافظ أسيوط والجهاز التنفيذي في دعم العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات.



وأكد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل ناقلًا تحية وتقدير اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والذي يشارك اليوم في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهنئته للطلاب الأوائل والمتفوقين والذين حصدوا المراكز الأولى بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين.



وتم خلال الاحتفالية تكريم مديري الإدارات التعليمية لدورهم في النهوض بالعملية التعليمية ثم تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية والصم وضعاف السمع والمكفوفين.