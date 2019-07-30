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أخبار البلد

موجز السوشيال.. إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقي.. ولقطة رومانسية بين ريم أحمد وزوجها .. وعماد متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:51 م
صدى البلد
منار نور
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، السبت.

- بفستان أبيض مكشوف.. إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقي فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

- بـ ألوان السما السبعة.. شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوي

نشر الفنان شريف رمزي، صورًا تجمعه بالنجم الراحل فاروق الفيشاوي عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

- شاهد.. إنجى وجدان برفقة أروى جودة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة إنجى وجدان صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

- بعد التتويج بالدوري.. عماد متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي

هنأ عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، جماهير النادي الأهلي بعد الفوز فى مباراة القمة أمام الزمالك والتتويج ببطولة الدورى الممتاز.

- شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن.. والجمهور: العسل بزيادة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

- أفتقدكم جميع.. أحدث إطلالة لـ نرمين ماهر.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

- شاهد.. أحدث إطلالة لـ إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

- حبيبي الوحيد.. هيدي كرم توجه رسالة لـ نجلها احتفالا بعيد ميلاده

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة تجمعها بنجلها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاده.

- شاهد.. لقطة رومانسية بين ريم أحمد وزوجها على البحر

نشرت الفنانة ريم أحمد، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة زوجها.

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