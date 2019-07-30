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حسام حسين: فن النحت بالخردة متواجد فى مصر منذ سنوات.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:24 م
فن النحت بالخردة
فن النحت بالخردة
ندى فتح الله
استضاف برنامج "INBOX" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " حسام حسين، فنان يحول الخردة إلى تماثيل.

وقال حسام حسين، إن فن النحت بالخردة هو فن متواجد منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة الكثير من المتاحف والمعارض في مصر.

وأردف "حسين" أنه قام بالإطلاع كثيرًا على أعمال السابقين له من الفنانيين الذي حولوا الخردة إلى تماثيل، وأراد أن يكون له لمسة خاصة، وهي إحياء التراث.

وتابع "حسين" أن لديه شغفا وحبا كبيرا للفن الفرعوني، كما أنه مهتمًا بإحياء الهوية المصرية، قائلًا: "إحنا عندنا تراث وتاريخ نحسد عليه".
استضاف برنامج "INBOX" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " حسام حسين، فنان يحول الخردة إلى تماثيل.

وقال حسام حسين، إن فن النحت بالخردة هو فن متواجد منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة الكثير من المتاحف والمعارض في مصر.

وأردف "حسين" أنه قام بالاطلاع كثيرًا على أعمال السابقين له من الفنانين الذي حولوا الخردة إلى تماثيل، وأراد أن يكون له لمسة خاصة، وهي إحياء التراث.

وتابع "حسين" أن لديه شغفا وحبا كبيرا للفن الفرعوني، كما أنه مهتم بإحياء الهوية المصرية، قائلًا : "احنا عندنا تراث وتاريخ نحسد عليه".

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