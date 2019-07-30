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تعليم

جامعة المنيا تكرم نائبها وعميد الطب لبلوغهما السن القانونية للمعاش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:55 م
صدى البلد
أيمن رياض
كرم مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب لبلوغهما السن القانونية للمعاش.

وذلك تقديرًا لمجهوداتهما وإنجازاتهما وعرفانًا لعطائهما المتميز وإسهاماتهما الواضحة في قطاعاتهما.

وقالت الجامعة إن الدكتور أبو بكر محي الدين أول من أدخل العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفي الجامعي، وشهدت فترة توليه نائبًا لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البحوث المنشورة في مجلات علمية دولية، كان لها عظيم الأثر في ارتفاع ترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام جامعة المنيا أعضاء المجلس.

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