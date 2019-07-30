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محافظات

بقروض دوارة 4%.. نشر ثقافة البيت المنتج بقري شمال سيناء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:43 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
تسعى محافظة شمال سيناء إلى نشر ثقافة البيت المنتج في قري المحافظة، لتوفير فرص عمل أمام شباب الخريجين واستثمار المقومات الطبيعية المتوفرة على مستوى القرى.

وفي هذا الصدد نظم مجمع إعلام بئر العبد ندوة بالتنسيق مع رئاسة مجلس المدينة لمناقشة كل ما يخص "مشروعك" و"البيت المنتج"، وتعريف الأهالي بالبرامج.

وتم خلال اللقاء عرض فرص التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلي، من أجل تحقيق العمل التنموي، وتفعيل القرض الدوار بفائدة 4 % فقط، وتشمل المصاريف الإدارية.

وعقد اللقاء برئاسة العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وسليمان فرج، نائب رئيس المدينة، أسامة الشريف، مدير عام الإنتاج بالمحافظة، والمدير التنفيذي لبرنامج "مشروعك"، وبحضور ياسر الدرز، مسئول الصندوق الدوار والبيت المنتج، ووليد عبدالودود، المسئول عن مشروعك بمجلس المدينة ومندوب البنك الممول.

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