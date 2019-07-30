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ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب : عرفتك رغمًا عني

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:58 م
صدى البلد
قال....كيف عرفتني برغم اتساع المسافات وتقلص اللقاءات....
كيف عرفتني وأنا على الجانب الآخر من الزمن والبعد والمكان.....
كيف أزحتي اللثام عن ملامحي ونحن منشطرون نصفين ونحن كعقارب للساعة لا يلتقيان إلا في الحلم...
قلت له... عرفتك من تلك الندبة المزروعة في كلماتك....
من نزيف أحرفك وكثرة الخدوش التي غيرت ملامح ورقك.....
من تمزقات صوتك وتشحرجات قلمك......
عرفتك لأنك كنت الدائم الذي يطوق عنق ثمانية وعشرين فصلا" لا حرفًا......
عرفتك من حدادك الملتصق بك.....
من شحوب حلمك الذي غرق في أمواجك....
من ترادف أبجدياتك وانهمار مطرك.....
عرفتك...من رائحة البن في فنجانك وبقايا الشوكولاه في هداياك....

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