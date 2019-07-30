استقرار المنطقة أولوياتنا.. وزير الخارجية يكشف نتائج مباحثاته مع نظيره اليوناني.. فيديو

قال وزير الخارجية المصري، إن الملفات الإقليمية حظيت باهتمامه ونظيره اليوناني خلال المباحثات بينهما اليوم، حيث تناقشا في كافة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.



وتابع خلال مؤتمر صحفي يجمعه بنظيره اليوناني، أنهما تناولا الحديث حول القضية الليبية والتوترات الحالية التي تشهدها المنطقة نظير تفشي ظاهرة الإرهاب وتصاعد عمليات المنظمات الإرهابية.



وأكد الوزير، الاهتمام المصري اليوناني المشترك للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن المناقشات عكست التقارب المعهود في وجهات نظر البلدين.



وأشار وزير الخارجية إلى أنهم يعملون على استمرار التواصل والتشاور المستمر، مؤكدًا ان اليونان على وعي دائم بالتحديات التي تواجه الدولة، حيث إنها كانت تلعب دائمًا دورا حيويا لتعريف الشركاء الأوروبيين بالمنطقة وبما تقوم به من جهود لمقاومة الإرهاب وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر والجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لتحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي للشعب المصري.

