منطقة وعظ قنا تشارك في توعية حجاج الجمعيات بمعسكر التجمع.. صور

شارك وفد من منطقة وعظ قنا، بتوجيه من الإمام الأكبر في جهود التوعية لحجاج بيت الله الحرام، فى مقر تجمعهم بنادي الشبان المسلمين بقنا، بحضور الشيخ مصطفي الصغير- مدير عام منطقة وعظ قنا وحسين الباز- وكيل وزارة التضامن بقنا، والدكتور نبيل الأحمر - رئيس بعثة الحج لمحافظة قنا ورئيس جمعية الهلال الأحمر بقنا.



تحدث الشيخ مصطفي الصغير- مدير عام منطقة وعظ قنا، عن فضائل الحج والثواب العظيم الذي ينتظر الحاج ببعده عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لافتًا إلى أن هناك علماء من الأزهر ضمن أفواج الحجاج لتوضيح فقه الحج، ولأول مرة وجود واعظات يقمن بتسهيل فقه الحج علي المرأة المسلمة.



فيما وضح الشيخ محمد فارس- أمين لجنة الفتوى، فقه الحج وبيان أركان الحج والأراء المسيرة، و أن المسلم لا ينبغي له ان يتكلف ما لا يطيق، داعيًا الجميع التحلي باليسر في المعاملة وكثرة الدعاء والابتهال أن يحفظ مصر وأهلها.



وأجابت ايمان عبدالحكيم- واعظه بالأزهر، علي العديد من استفسارات الحجاج الفقهيه وتعرضت في حديثها إلى التيسير في مناسك الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما، وفي الحج ماسئل النبي يومئذ إلا قال افعل ولا حرج.



وتحدثت وفاء عزالدين- واعظة بالأزهر الشريف، عن الأحكام الفقهية التي تخص المرأة، وأجابت عن العديد من الأسئلة الفقهية التي تتعرض لها النساء في الحج.



فيما تحدث حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بقنا، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتيسير رحلة الحج و بين أن البعثة بها مشرفين علي أعلي مستوي اداري وخدمي، لافتًا إلى وجود أطباء و أدوية للاهتمام بصحة الحجاج وتيسير كافة سبل الراحة لهم.

