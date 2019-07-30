بعد الإخفاق الإفريقي .. 5 تحديات تنتظر محمد صلاح في موسمه الجديد

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لخوض 5 تحديات جديدة مع انطلاقة الموسم الجديد سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مع فريقه في كل البطولات.



وعاد محمد صلاح إلى تدريبات فريق ليفربول في الوقت الحالي بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا من دور ال16 بعد الهزيمة من منتخب جنوب افريقيا .



ويسعى محمد صلاح لتحقيق العديد من البطولات الفردية والجماعية الموسم الجديد لمحو آثار الفشل الذي لاحقة خلال الفترة الماضية والخروج من بطولة الامم الافريقية .



ونعرض لكم 5 تحديات لمحمد صلاح : -



السوبر الأوروبي

يسعى محمد صلاح برفقة زملائه في ليفربول لحصد اول الالقاب القارية مع بداية الموسم حيث سيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي يوم 14 أغسطس على ملعب فودافون بارك بتركيا .



كأس العالم للأندية

تتجه أنظار مشجعي ليفربول الى تحقيق اول لقب الأفضل في العالم لأول مرة في تاريخ الريدز ويعتمد المشجع بشكل كلى على قدرات محمد صلاح نجم الفريق الأول لتحقيق اللقب.



الدوري الإنجليزي

لن ينسى مشجعو ليفربول الموسم الماضي الذي ظلو بشكل كامل ينافسون على اللقب حتى الدقيقة الاخيرة من البطولة الا ان الحظ لم يكن معهم وخسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي .



تعتبر بطولة الدوري الانجليزي حلم جماهير الريدز منذ 30 عامًا ، موسم 1989–90 إذا لم يحققوا اللقب بعدها حتى الان وهذا هدف محمد صلاح الاقوى الموسم الجديد .



هداف الدوري الانجليزي

منذ انضمام محمد صلاح إلى فريق ليفربول قادما من نادي روما خلال الموسمين لعبهما حقق لقب هداف الدوري الانجليزي و يحلم بتحقيقه للمرة الثالثة ويعادل رقم الثنائي المعتزل الآن شيرار وتييري هنري.



ويحلم محمد صلاح في تحقيق رقم شخصي علي المستوي الافريقي بتحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي وهو رقم فشل جميع الأفارقة المحترفين تحقيقه .



بطولة درع الاتحاد الإنجليزي

يحلم ليفربول بالانتقام من منافسه مانشستر سيتي بطل الدوري ، وهو صراع ممتد بين الثنائي منذ الموسم الماضي بعد تحقيق السيتيزن لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول الأمر الذي جعل مشجعي الريدز يحملون في قلوبهم حزنا شديد على ضياع بطولة الدوري رغم ما انجزت اللاعبين تحت قيادة كلوب وتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا .