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شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:48 م
اللجنة المكلفة من
اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة
كتب محمد الغزاوى
رافق الدكتور محمود حسين، نائب محافظة بورسعيد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة لاستادات البطولة الإفريقية لفحص وإنهاء أعمال التطوير اللازمة لاستاد النادي المصري.

وكانت اللجنة التي تم الإعلان عن إيفادها من وزارة الشباب والرياضة، لإعادة تأهيل استاد النادي المصري وفقا للمواصفات العالمية، قد وصلت بورسعيد لمتابعة وتفقد الاستاد.

وحددت اللجنة بعض النقاط اللازمة للتطوير بعد تفقد الاستاد، من أبرزها معرفة الحالة الإنشائية للهيكل الخرسانى، وعمل دراسة لتثبيت منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى دراسة شبكة الصرف الصحى كاملة، وتطوير الاستاد "غرف الملابس –حمامات – كراسى"، وشبكة الحريق.

كما قررت اللجنة دراسة وضع المظلة المواجهة للبحر "الواجهة البحرية"، وأعمال الإنارة للملاعب "الكشافات"، وكذلك دراسة تعديل المدرج الشرقى "خلف المرمى"، الموجود به الشاشة، وتقديم مكانه مع نهاية التراك، إضافة إلى مراجعة غرف التحكم والأنظمة، تطوير المداخل، ومراعاة تطبيق اشتراطات "الفيفا".

من جانبه قال النائب محمود حسين، إن بورسعيد بتاريخها العريق، تستحق أن يكون بها استاد رياضى، بإمكانات تليق بالنادى المصرى وأبناء بورسعيد، مشيرا إلى أن ما تم على أرض الواقع اليوم هو بداية إنجاز ستهديه الدولة إلى الشعب البورسعيدي.

وأعرب محمود حسين عن امتنانه للقيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة، لدعم ومساندة هذا المطلب الشعبى لأبناء بورسعيد، وكذلك جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذى دعم هذا الملف.
شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي
شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي
شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي
شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي
شباب النواب: حلم بورسعيد يتحقق فى إنشاء استاد على مستوى عالمي

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