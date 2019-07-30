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تعليم

21 سبتمبر موعد بدء الدراسة في جامعة المنيا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:49 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، عن بدء الدراسة للعام الجامعي 2019/2020 في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل طبقًا للخريطة الزمنية المقترحة من المجلس الأعلي للجامعات، مشددًا علي ضرورة إعلان الجداول الدراسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع على الأقل؛ حفاظًا على انتظام الدراسة منذ أول أيامها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام جامعة المنيا أعضاء المجلس.

وأكد مصطفى أن التزام الكليات بإعلان جداولها للطلاب مبكرًا يُعد مقياسًا لبناء جسور الثقة والالتزام بين الجامعة وطلابها، وأن الجامعة ستعمل علي إتاحة خدمة الـ"واي فاي" لأبنائها الطلاب بالكليات بجزء من الوقت خلال اليوم الدراسي، وذلك للقراءة والاطلاع، وتوفير أكبر قدر من المعلومات عبر شبكة الانترنت ومحركات البحث بجانب الدراسة الجامعية، وذلك استمرارًا لتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة لطلابها.

كما وافق المجلس على فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2019/2020 اعتبارًا من الثامن عشر من أغسطس القادم على أن يستمر التقدم لمدة شهرًا كاملًا حتى الثامن عشر من سبتمبر، وذلك طبقًا للشروط المعلنة بكل كلية، علي ان يكون التقدم إلكترونيًا.

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