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أخبار العالم

اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين.. إسرائيل تحقق في حادث إطلاق نار قرب رام الله

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:42 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك أنباء أولية عن حادث أمني بالقرب من رام الله، فيما تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت هناك اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين في منطقة معيين مائير بالقرب من مستوطنة حمليش.
وأشارت إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية وهناك مصابين من جراء الاشتباكات.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الغاء العمل بكافة الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي ومن بينها التنسيق الأمني بين الجانبين.

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