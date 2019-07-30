كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج.. 9 أغسطس

تحيى الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.



ويقدم مهرجان قرطاج فى دورته الـ55 هذا العام عروضا موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعروضا للشباب وعروضا للفرجة، فضلا عن العروض الصوفية.



وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.



أغنية "إن شالله" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقى.