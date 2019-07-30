خطوة على الطريق الصحيح.. جامعة عين شمس تبدأ إجراءات كشف المخدرات

أعلنت جامعة عين شمس أنه في إطار المبادرة الرئاسية بالكشف عن متعاطي المخدرات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بدأ اليوم أعضاء لجنة تحليل والكشف عن المخدرات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مباشرة عملها داخل الجامعة برعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وإشراف عام سمير عبد الناصر الأمين العام.



وأجرى الفريق زيارة مفاجئة للجامعة و تم إجراء التحليل لعدد 200 من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة و كانت نتائجهم جميعًا سلبية. وقد أشاد أعضاء اللجنة بالتعاون من قبل إدارة الجامعة و تيسير كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة عملهم بسهولة و يسر.



وأكد "عبد الناصر"، حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الدولة في مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن وتحقق صالح المواطن بشكل عام.



وأضاف أن هذه المبادرة هي خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة أمن المجتمع المصري من مخاطر الإدمان و في الوقت نفسه استعادة الصورة الذهنية الإيجابية للموظف المصري والذي يمثل بدوره نموذجا وقدوة داخل محيطه الوظيفي ومحيطه الأسري ومحيطه الاجتماعي، كما تساعد في تفادي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي ظاهرة الإدمان داخل المجتمع ، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة قدمت كافة التسهيلات لأعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمباشرة عملهم بدقة و سرعة و فاعلية، كما تم توجيه الإداريين والعاملين بمختلف قطاعات وإدارات الجامعة للتعاون مع اللجنة بما يحقق الأهداف المرجوة من الحملة.



يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية بالكشف عن المخدرات بالجهاز الإداري للدولة قد بدأت في مارس الماضي و تستهدف الحد من التأثير السلبي للمخدرات على الصحة العامة والاقتصاد والمجتمع.