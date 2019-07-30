في يوم الصداقة.. الأزهر: التعايش والسلام بين البشر حاجة إنسانية وأمر ضروري

قال الأزهر، إن الصداقة لها تأثير مهم في سلوكيات الإنسان، وحث الإسلام على اختيار الصديق الصالح؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «فلينظرْ أحدُكم مَن يُخالل» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).



وأضاف الأزهر في بيان له عن اليوم الدولي للصداقة الذي يوافق اليوم الـ30 من يوليو، أن الإسلام حث على التواصل والتعارف بين الشعوب والأمم، قال تعالى: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»ﱠ (الحجرات: 13)، موضحًا: فالتعايش والسلام بين كل البشر حاجة إنسانية وأمر ضروري.



ولفت الأزهر إلى أن هذا اليوم الدولي للصداقة يقوم على إدراك جدوى الصداقة بوصفها إحدى المشاعر النبيلة في حياة البشر.



وأشار إلى أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والأفراد يمكن أن تصبح عاملًا ملهمًا لجهود السلام، وتشكل فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات، واحترام التنوع الثقافي.







