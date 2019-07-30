ندوة بالمحلة الكبرى حول الشائعات وخطورتها لتوعية المواطنين

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، ندوة اليوم الثلاثاء، بعنوان "الشائعات وتأثيرها السلبي على الأمن القومى"، أدارها جلال أبو النصر إعلامي بالمركز، تحت إشراف مصفى حسين مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا وذلك بمقر الوحدة المحلية بشبرا بابل بمركز المحلة.



وتحدث محمد عبد العظيم أمين عام حزب التجمع بالغربية، عن مخاطر انتشار الشائعات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني للتشكيك فى القيادة السياسية، مؤكدا أن الشائعات بشكل عام تعمل على هدم البلاد وإسقاطها والتأثير السلبي على الفرد والمجتمع .



وحذر "عبد العظيم"، من انتشار الشائعات بنشر فتاوى دينية تخالف تعاليم وقيم الدين الإسلامي بهدف تشويه الإسلام والتشكيك، منوها أن خطورتها تفوق فى خطورتها الحروب باستخدام الأسلحة التقليدية، موضحا أن مصر باقية برجالها ونسائها وشبابها وبرعاية الله الذي ذكرها فى القرآن الكريم وكرمها بالتجلى على أرضها، عندما كلم سيدنا موسى وكانت الملجأ الآمن للسيد المسيح وأمه السيدة مريم العذراء .



