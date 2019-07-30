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تعليم

جامعة أسوان تجرى مقابلات شخصية للتجديد لمديري العموم .. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:56 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أجرت لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة المقابلات الشخصية للتجديد السنوى لمديرى العموم الحاليين بالجامعة .

أعلن الدكتور أحمد غلاب بأن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية مع 13 مدير عام حالى بقسم التعليم بجامعة أسوان والمستشفى الجامعى .

أوضح غلاب بأنه تقدم كل مدير عام بتقرير عن إنجازاته خلال العام الماضى ، وتقدم أيضًا بمقترح عن خطته المستقبلية لتطوير الإدارة التابعة له وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير الأداء والوصول لأفضل المستويات فى العمل .

أشار غلاب الى أن معايير التجديد لمديرى العموم هى القدرة على إتخاذ القرار وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومدى تمتعه بمهارات القيادة والإتصال والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وذلك طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له ومكملاتها.
جامعة أسوان تجرى مقابلات شخصية للتجديد لمديري العموم .. صور
جامعة أسوان تجرى مقابلات شخصية للتجديد لمديري العموم .. صور
جامعة أسوان تجرى مقابلات شخصية للتجديد لمديري العموم .. صور

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