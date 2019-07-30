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فن

كليب Señorita يتخطى الـ 365 مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:27 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
حقق كليب Señorita للنجمة كاميلا كابيلو وشون ميندز 365 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه بموقع يوتيوب.

وشهد كليب Señorita عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين كاميلا كابيلو وشون مينديز على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

وتلاحق الأنظار الثنائي الفني الشهير كاميلا كابيلو وشون مينديز، في كل مكان يذهبان إليه، وسط انتظار كبير من جمهورهما إعلان خبر ارتباطهما، بعد انتشار تلك الشائعة بشكل كبير بسبب ظهورهما الرومانسي بين الحين والآخر.

آخر ظهور لـ كاميلا كابيلو وشون مينديز، كان في أحد المطاعم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرا وهما يتناولان مشروبات ساخنة ويمسكان بيد بعضهما البعض.

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