استعدادًا لمسابقة التحول الرقمي.. إطلاق 3 منصات إلكترونية لجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، إنشاء ثلاث منصات إلكترونية علي موقع الجامعة تم تصميمها من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات كأحدي وسائل التواصل التفاعلية بالمجتمع الجامعي، وذلك استعدادًا لمسابقة التحول الرقمي للجامعات.



أشار عبد النبى إلى أن المنصة الأولي هي منصة للبحث العلمي، وهي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الاتصال والتعرف علي الاتجاهات البحثية لزملائهم بالجامعة، ويعتمد عملها علي أن يقوم كل باحث بإدخال أبحاثه ومجالاتها الحالية والمستقبلية، كما تقدم المنصة خدمة المحرك البحثي أما بالكلية أو بالقسم أو بالاتجاهات البحثية.



أما المنصة الثانية فقد خصصت للشكاوي والمقترحات، وتتيح لزائري موقع الجامعة كتابة شكوى أو إرسال مقترح عن طريق نموذج تم تصميمه للتعامل معه بسهولة ويسر، وترسل الشكاوى أليًا إلي الأيميل الخاص بالمركز الإعلامي للجامعة ليقوم المسئول بالرد علي الشكوي أو المقترح ويتم إرسالها إلي البريد الإلكتروني الذي ادخله الزائر عند كتابة شكواه.



بينما تم تخصيص المنصة الثالثة للاستفسار والرد علي الشائعات، ويتم الرد عليها علي نفس المنصة بالإضافة لإرسالها بالبريد الإلكتروني للمستفسر، لمواجهتها وتوضيح الحقائق عن هذه الشائعة.



أكد رئيس الجامعة بأنه سيتم تخصيص جائزة لأفضل تواصل بين الباحثين ينتج عنه عمل بحثي مشترك متميز، حرصًا من الجامعة علي تطوير المشروعات البحثية المشتركة وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.



أكد "عبد النبي" علي أنه استمرارًا لجهود الجامعة للاستفادة القصوي للتقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية، وتطوير منظومة الأمن والسلامة للطلاب، تم تركيب كاميرات مراقبة بجميع مباني المدن الجامعية بالمداخل والمخارج وتغطي المناطق المحيطة بها، لتصبح الجامعة قد انتهت تمامًا من استكمال منظومة كاميرات المراقبة بها.



ووجه رئيس الجامعة إلي توزيع دليل ترويجي للجامعة عن كلياتها وبرامجها المتميزة المختلفة، والإعلان عنه عبر صفحات الجامعة ومواقعها الرسمية، في إطار تنفيذ خطة الجامعة لتسويق برامجها التعليمية لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

