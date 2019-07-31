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منوعات

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:05 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أقدمت زوجة غاضبة على ضرب زوجها متحججة بأنه كان ينظر إلى سيدات أخريات على متن طائرة.

يُظهر فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، زوجة غاضبة تصرخ في وجه شريكها وتقوم بضربه بعد أن قام بالنظر إلى سيدات أخريات بحسب ادعائها، في مشهد أذهل ركاب الطائرة.

فيما قامت المضيفات بإبعاد الزوجين عن مقاعده وإخرجهما من الطائرة لتهدئة الوضع بينهما فور اندلاع المشاجرة بين الرجل وزوجته.

وأوضح الموقع الشهير بأن هذه الواقعة حدث على متن طائرة كانت متجهة من مدينة ميامي إلى مدينة لوس أنجلوس الامريكية يوم 21 يوليو الماضي.

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