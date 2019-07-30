السفير البريطاني: مستقبل مصر يكمن في الشباب

استضافت السفارة البريطانية في القاهرة ورشة العمل التدريبية الخامسة ل 25 من القادة المستقبليين من النساء كجزء من برنامج القيادات النسائية الشابة بعنوان "هي تقود"، الذي بدأ في فبراير 2019.



"هي تقود" عبارة عن برنامج مدته 10 أشهر الغرض منه تدريب الطالبات المصريات الملحقات بالسنتين الأخيرتين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كل طالبة لديها مدربة خاصة مسؤوله عن تقديم الدعم والإرشاد لها خلال فترة البرنامج بالإضافة إلى حضور سلسلة من ورش العمل لبناء قدراتهن القيادية ، حيث يعد البرنامج مشروعًا تعاونيًا بين سفارات أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة.



ركزت ورشة العمل على "التواصل الفعال" كما تناولت ورش العمل السابقة تطوير مهارات التفاوض لدى النساء والتواصل وإدارة المواقف الصعبة بالإضافة إلى بناء الثقة بالنفس وتطوير التفكير الاستراتيجي وتحديد الأهداف وإدارة الوقت حيث يهدف البرنامج أيضًا إلى مساعدة الشابات على تحديد أسلوبهن وأهدافهن القيادية."



قالت آية عبد العال، أحد سفراء برنامج "هي تقود": "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا البرنامج. غيرت ورش العمل حياتي وشخصيتي حقًا و الآن يمكنني الحكم على المواقف بشكل مختلف، اشعر انني أعرف نفسي بشكل أفضل ونجحت في تحطيم الكثير من مخاوفي الداخلية وإن تبادل العمل مع مدربتي وتجربتها العملية يشبه رؤية مساري المستقبلي والنهج الذي أريده في مسيرتي المهنية".



وأعلن السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قائلًا: "إن الاستثمار في الشباب المصري هو استثمار في مستقبل مصر لهذا السبب نحن فخورون بالتعاون مع أربع سفارات أخرى للاستثمار وتنمية مهارات هؤلاء القائدات الشابات فخلال السنوات الماضية، شهدت مصر زيادة في مشاركة النساء في العديد من القطاعات ونتطلع إلى مواصلة دعم جهود مصر لتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة."