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محافظات

محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:18 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ودع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية، ٢٦٦ حاجا وحاجة، من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والذين غادروا المدينة من مطار برج العرب الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وحرص محافظ الإسكندرية على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لجميع الحجاج أن يتقبل الله منهم، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

وأكد المحافظ على تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم لحين عودتهم سالمين إلى وطنهم، مطالبًا الحجاج بالالتزام بقواعد وسلوكيات الحج، والدعاء لمصر الغالية بأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.

الجدير بالذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية بلغ هذا العام ٥٨٨ حاجا و١٣ مشرفا، سيتوجهون إلى الأراضي المقدسة على ٣ أفواج، الفوج الأول يضم ٢٦٦ حاجا و٥ مشرفين، والفوج الثاني يضم ١٢٢ حاجا و٤ مشرفين، في حين يضم الفوج الثالث ١٨٠ حاجا و٤ مشرفين.
محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية
محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية
محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية
محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية
محافظ الإسكندرية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية

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