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محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:20 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال رئاسته المجلس التنفيذي اليوم علي إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية التطبيقية بالمنصورة "المعهد الفني للتمريض " بناءً علي الطلب المقدم من مؤسسة شرق الدلتا للتنمية المستدامة .

كما وافق محافظ الدقهلية علي انشاء مجمع مدارس "مدرسة تعليم أساسي -مدرسة تجريبية " بكفر المقدام التابعة لمركز ومدينة ميت غمر علي مساحة 1 فدان و7 قيراط تبرع به احد المواطنين.

بالإضافة الي الموافقة علي اقامة فرع لمكتبة مصر العامة بدماص مركز ميت غمر علي ارض مساحتها 700 متر مقام عليها مبني مكون من دورين تبرع به أحد المواطنين من ابناء القرية بعد ان تقدم بطلب للموافقة علي إقامة فرع للمكتبة بدماص .

وأيضًا وافق شاروبيم علي تخصيص قطعة ارض بتقسيم 15مايو بجمصة لأحد المواطنات لإقامة مسجد عليها علي نفقتها الخاصة بناءً علي الطلب المقدم منها لتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد عليها.

ووافق المحافظ علي تخصيص قطعة أرض مساحتها واحد قيراط لإنشاء جمعية لتنمية المجتمع المحلي بكفر طنبول الجديد "قرية السلام" مركز ومدينة السنبلاوين حيث ان الجمعية ذات النفع العام علي ان يكون التخصيص بحق انتفاع يتم دفع مقابل مدي لكل متر كل عام .

وأكد محافظ الدقهلية علي دعمه الكامل لإقامة مؤسسات تعليمية كالجامعات والمدارس لأنها تخدم ابنائنا الطلاب وتساهم في خدمة العملية التعليمية التي ستعود بالإيجاب على مستقبل أولادنا كما أكد علي دعمه لإقامة المساجد وادوار العبادة والجمعيات الأهلية التي تخدم المواطنين في شتي المجالات.
محافظ الدقهلية يوافق على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية
محافظ الدقهلية يوافق على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية
محافظ الدقهلية يوافق على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية
محافظ الدقهلية يوافق على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية

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