إزالة 108 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتنتهى الخميس القادم، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة .



يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



وصرح المحافظ بأنه "على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 يوليو الجاري" تم تنفيذ 108 حالة لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، بواقع 100 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 24 ألف و387 متر، و8 حالات تعد بزراعات غير جادة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 65 فدان، وذلك بقرية المنصور بالحمام مركز ناصر، وقرية طما فيوم مركز اهناسيا ، ليصل بذلك اجمالى ما تم إزالته من تعديات" منذ انطلاق الموجة وحتى اليوم" إلى 199 حالة منها : 185 تعد بالبناء المخالف و14 حالة تعد بزراعات غير جادة .



وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير الجادة ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون .



