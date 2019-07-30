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رياضة

أمير عبد الحميد يهنئ محمود متولي بعد انتقاله للأهلي.. ماذا قال له؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:14 م
محمود متولي ونجوم
محمود متولي ونجوم الاهلي
محمد بدران
هنا أمير عبد الحميد حارس مرمي الأهلى السابق، محمود متولى لاعب الأهلي الجديد بعد ظهوره في مقر النادي بالجزيرة والتوقيع رسميًا للأهلي.

ونشر أمير عبد الحميد عبر انستجرام صورة له برفقة خالد بيبو ومحمود متولي وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي معلقًا "مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك اهلي اهلي".

يذكر ان النادى الأهلى أعلن التعاقد بشكل رسمى مع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 سنوات.

وبمجرد الإعلان الرسمى عن ضم محمود متولي، سادت حالة كبيرة من السعادة لدى عشاق القلعة الحمراء فى ظل القناعات الكاملة بأن اللاعب سيكون واحدا من أهم اللاعبين فى الأهلى خلال الفترة المقبلة نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.
أمير عبد الحميد يهنئ محمود متولي بعد انتقاله للأهلي.. ماذا قال له؟

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