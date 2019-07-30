نقابة المهندسين: نسعى لإصدار عقود الفيديك المصري

اختتمت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية فعاليات الملتقي السنوي للعقود الهندسية والذي عقد خلال الفترة من 27-29 يونيو 2019 والذي شارك في فعالياته العديد من المهندسين ورجال القانون من العديد من الدول العربية كالسعودية والأردن وسلطنة عمان وليبيا.



وأعلن الملتقى العديد من التوصيات منها :



تكثيف الجهود لضم نقابة المهندسين المصرية للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بالاضافة الي ضرورة التواصل بين الجهات ذات الاختصاص وهي نقابة المهندسين المصرية متمثلة في اللجنه الاستشارية والاتحاد المصري للتشييد والبناء والشركات المصرية والمصانع العاملة في ذات المجال لنشر ثقافة واهمية عقود الفيديك لحماية مصالح الشركات والمصانع العاملة بالخارج .



وكذلك التوعية بأهمية عقود الفيديك وتوحيد الجهود للوصول لصيغة معينة لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين في إطار هندسي وفني متوازن.



والتطلع لإصدار عقود الفيديك المصري وانشاء اكثر من مركز تحكيمي بمصر هذا بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز على برامج التدريب والتأهيل المستمر ضمن خطة تخصصية للتعريف بأهمية عقود الفيديك واستهداف الشركات والمصانع العاملة بمشروعات بالدول العربية والافريقية.