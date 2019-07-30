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الأنبا إرميا يزور فضيلة شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:21 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
زار الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الثلاثاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلته العلاجية خارج مصر.

رافق الأنبا إرميا خلال الزيارة جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط ومدير العلاقات المسكونية والحوار بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومايكل منصور الإعلامي بقناة "مي سات".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أجرى، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب للاطمئنان على صحته.

وعاد فضيلة الدكتور أحمد الطيب إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، حيث أجرى فضيلته خلال الرحلة العلاجية بعض الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين.

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