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كارمن سليمان تفتتح المؤتمر السابع للشباب بأغنية وطنية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:18 م
صدى البلد
محمود محسن
افتتحت الفنانة كارمن سليمان المؤتمر السابع للشباب بأغنية وطنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.

ويشارك في المؤتمر ممثلون كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

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