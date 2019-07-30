تعليق صادم من فرح يوسف على المساواة بين الرجل والمرأة

نشرت المطربة السورية فرح يوسف تعليقا صادما ترد فيه على المطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق المادية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وقالت فرح: "الدين انوجد لحتى يسهّل وينظّم حياة الناس ويعطي الرجل والمرأة حقوقهم بالتساوي وبكامل الاحترام لكلا الجنسين.



وأضافت فرح يوسف قائلة: "وما في قانون بالدين ممكن يقوم على انانية معينة ينصف فيها الرجل على حساب المرأة أو المرأة على حساب الرجل .. بيقلك رب العالمين بكتابه الكريم : "و تفكّروا" وعن جد بيكفي فهم غلط".



كانت فرح يوسف قد طرحت أغنية بليز بعد أيام من طرح أغنية (الحكاية)، وهي من كلمات: السيد على، وألحان: محمد شحاتة، وتوزيع: أمجد معتز.