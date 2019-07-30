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رئيس الوزراء اليوناني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:20 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني الجديد
شريف سيد
حذر رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، فى رسالة شديدة اللهجة عبر وزير من قبرص التركية، أنقرة وقبرص التركية بسبب استمرار الحفر التركي في البحر المتوسط.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن هذا التحذير جاء بسبب استمرار التواجد العسكري التركي في البحر المتوسط، بالقرب من السواحل اليونانية والقبرصية، وذلك لتأمين سفن التنقيب عن الغاز في المتوسط.

وألقى رئيس الوزراء اليوناني الجديد باللوم على أنقرة بسبب استمرار تواجدها العسكري في البحر المتوسط، مضيفا أنه يمكن إنهاء الوضع الحالي عبر سحب أنقرة لقواتها المتواجدة في المنطقة.

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال وزير خارجية قبرص التركية قديرت أوزيرسي إن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني الجديد حول تركيا "مؤسفة للغاية".

يأتي ذلك مع استمرار الاعتداء التركي على السواحل اليوناني والقبرصية، وقيامها بالتنقيب عن الغاز في المياه الدولية لهذه الدول، في اختراق واضح للقوانين والأعراف الدولية.

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