النفاثة.. سرعة محمد صلاح تذهل جماهير الكرة حول العالم.. شاهد

مع عودة النجم الدولي محمد صلاح إلى معسكر التدريبات مع ليفربول الإنجليزي، بدأت الجماهير في استعادة لقطات له في المواسم السابقة من انطلاقاته ذات السرعة المذهلة التي أدهش بها العالم.



يذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عاد إلى معسكر التدريبات الخاص بالفريق استعدادًا للموسم الجديد صباح اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة مطولة عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتداول العديد من الجماهير العربية والأوروبية فيديو أبرز فيه سرعة اللاعب الدولي محمد صلاح خلال مباراته أمام ستوك سيتي عندما انطلق من منطقة جزاء الخصم بسرعة فائقة ليتابع الهجمة المرتدة ويقتنص الكرة من أمام المهاجم في منطقة جزاء الريدز.



جدير بالذكر أن محمد صلاح قدم مستوى مميزا في الموسم السابق من الدوري الإنجليزي وتقاسم لقب الهداف مع ساديو ماني واوبميانج، وتوج بالدوري الأوروبي مع فريقه.