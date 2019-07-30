ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد مهندسي العاصمة الإدارية: نبني أطول برج في إفريقيا وبنية تحتية ذكية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:25 م
هيثم عطا، أحد العاصمة
هيثم عطا، أحد العاصمة الإدارية
عمرو ممدوح
قال هيثم عطا، أحد المهندسين المشاركين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سعيد جدا لوقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب، للتعبير عن جهود كل العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عطا، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا محظوظ جدا جدا إني اشتغلت في مشروعين من أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في العصر الحديث، وهما المتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أننا نستطيع تحقيق الحلم بإيدينا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أطول برج في أفريقيا داخل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بنية تحتية ذكية تحسن من الخدمات التي نتلقاها، إلى جانب التصميمات المتميزة.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا

معركة دامية.. عصابة تقطع رأس خصمها وتلعب به الكرة.. فيديو

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

السلطات السودانية تسمح للبشير بالمشاركة في تشييع جثمان والدته

حريق في سكن حجاج غزة.. والدفاع المدني السعودي يتدخل.. صور

موجز أنباء التنسيق 2019.. غدا انطلاق المرحلة الثانية لـ 229978 طالبا بحد أدنى 78.05% لعلمي و68.05% لأدبي.. ننشر كيفية ترتيب الرغبات وقائمة المعاهد الوهمية لتجنب النصب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا