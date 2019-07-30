أحد مهندسي العاصمة الإدارية: نبني أطول برج في إفريقيا وبنية تحتية ذكية.. فيديو

قال هيثم عطا، أحد المهندسين المشاركين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سعيد جدا لوقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب، للتعبير عن جهود كل العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف عطا، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا محظوظ جدا جدا إني اشتغلت في مشروعين من أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في العصر الحديث، وهما المتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح أننا نستطيع تحقيق الحلم بإيدينا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أطول برج في أفريقيا داخل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بنية تحتية ذكية تحسن من الخدمات التي نتلقاها، إلى جانب التصميمات المتميزة.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



